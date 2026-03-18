Hürmüz ABD'nin Sonu Olabilir! Filozof Yatırımcı Dalio'dan Çarpıcı Analiz

İsrail'le birlikte İran'a açtığı hukuksuz savaşta hezimete uğrayıp Hürmüz Boğazı'nda köşeye sıkışan ABD, küresel gücünü kaybetmenin eşiğine geldi.Petrol fiyatlarındaki artışın ekonomisine maliyeti şimdiden trilyon dolara ulaşırken, doların tahtı da sallantıya girdi.Finans dünyasının 'filozof' yatırımcısı olarak bilinen ABD'li milyarder yatırımcı Ray Dalio, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün sadece bir enerji meselesi değil, ABD'nin küresel liderliğinin devam edip etmeyeceğine dair bir 'final testi' olduğunu ileri sürdü.Dalio'ya göre, doların hegemonyasının sarsılması ABD'nin çöküşünü hızlandırabilir. Dalio, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin engellenmesi veya bu geçişlerde dolar dışı para birimlerinin kullanılmaya başlanmasının, ABD'nin küresel ekonomik gücüne indirilmiş en büyük darbe olacağını vurguladı.Eğer Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için İran veya bölgedeki diğer aktörler Çin yuanı gibi alternatif para birimlerini şart koşarsa, bu durumun 'petrodolar' sistemini çökerteceğini ifade etti. Dünyanın en saygın makro yatırımcılarından biri olan Ray Dalio, Orta Doğu'da tırmanan savaşın ve Hürmüz Boğazı'ndaki blokajın, ABD'nin dünya düzenindeki hakimiyetini sona erdirebilecek bir kırılma noktası olduğunu savundu.Dalio'ya göre, doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesi, ABD'nin borçlarını finanse edememesi ve küresel gücünün aniden buharlaşması anlamına gelebilir.Dalio, tarihteki imparatorlukların çöküş süreçleriyle mevcut tablo arasında doğrudan paralellikler kurdu. Dalio, Substack'teki makalesinde 1956'daki Süveyş Krizi'ne atıfta bulunarak, İngiltere'nin o dönemde yaşadığı stratejik yenilginin 'Britanya İmparatorluğu'nun sonu' olduğunu hatırlattı.ABD'nin benzer bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirten Dalio, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin engellenmesi veya bu geçişlerde dolar dışı para birimlerinin kullanılmaya başlanmasının, ABD'nin küresel ekonomik gücüne indirilmiş en büyük darbe olacağını vurguladı.Dalio, bu sürecin sadece jeopolitik bir kriz değil, aynı zamanda büyük bir servet transferi dönemi olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı. Mevcut dünya düzeninin 'çatırdadığını' ifade eden milyarder yatırımcı, çeşitlendirilmiş bir portföyün ve reel varlıkların, bu tür sistemik değişim dönemlerinde hayatta kalmak için kritik olduğunu sözlerine ekledi.RAY Dalio, 'Büyük Döngü' olarak adlandırdığı teorisinde, yükselen ve çöken imparatorlukların ortak özelliklerini sıraladı. ABD'nin şu an bu döngünün riskli bir aşamasında olduğunu belirten ünlü yatırımcı, çöküşü tetikleyebilecek üç ana unsuru öne çıkardı:-Devasa borç ve para basımı: ABD ekonomisinin sürdürülemez borç yükü ve doların satın alma gücündeki aşınma.-İçsel çatışma: ABD içindeki siyasi kutuplaşmanın ve toplumsal gerilimin, dış tehditlere karşı ülkeyi kırılgan hale getirmesi.-Dış savaş ve jeopolitik yenilgi: İran gibi bölgesel güçlerle girilen maliyetli savaşların, ABD'nin askeri ve ekonomik kaynaklarını tüketmesi.RAY Dalio, 1949 doğumlu Amerikalı bir yatırımcı, girişimci ve finansal stratejist. Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan 100 milyar dolar büyüklüğündeki Bridgewater Associates'in kurucusu olan Dalio, finans piyasaları, makroekonomi ve küresel güç dengeleri üzerine analizleri ve kitaplarıyla tanınıyor. Özellikle 'Principles' adlı kitabı, iş ve yaşam felsefesi ile yatırım stratejilerini bir araya getirir. Finans dünyasında 'filozof yatırımcı' olarak bilinir ve uzun vadeli borç döngüleri, rezerv para birimleri ve jeopolitik riskler üzerine görüşleri geniş çapta takip edilir.