Beyoğlu'nda Acı Olay! 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak oldu.Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken yoğun dumanı ve alevleri gören vatandaşlar durumu yetkili birimlere bildirdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından evin içerisinde bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1 yaşındaki bebek alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından soğutma çalışması yapılarak yangın söndürüldü.Çalışmalar sonrası Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye gelerek yanan giriş katta inceleme başlattı. İncelemeler sonrası bebeğin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.