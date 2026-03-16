AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:‘SANIK EKREM' DİYE SESLENİLMESİ ÖZGÜR ÖZEL'İN ZORUNA GİTTİ!“Yine polemik. Ya arkadaş sorulara cevap verin. Sorulara cevap verecek, şurada Özgür Özel'in anlattığı bir tane nokta var mı? Yok. Bakın bunu artık bundan sonraki yayınlarımda özellikle vurgulayarak devam edeceğim. Neden İmamoğlu ve suç örgütü, kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermek yerine sürekli olay çıkartıyorlar. Vatandaşlarımız lütfen kendilerine bunu sorsun.”“Siz, bir mahkeme başkanına ne yapacağını veya bununla ilgili konularda soru yöneltemezsiniz. Yargılanan sizsiniz. Ama maalesef yine diyorum ya. Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Bunlar öyle bir götürmüş ki... Bunlar öyle bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üstünden işler çevirmiş ki... Aziz milletimizin önünde buna verecek cevapları yok. Ancak bu meseleyi ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olacaktım. Önüm kesilmeye çalışılıyor.' diye, bir yalan uydurarak bu işi saptırmaya çalışıyorlar. Başka hiçbir nedeni yok. Buna canı gönüldn inanın. Ya arkadaş sorulan soruları cevap verin.”CHP'LİLER DURUMDAN RAHATSIZ!“Türkiye'de biliyorsunuz savaşla ilgili bir etrafımızda gündem var. Bununla ilgili, orada Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konuya saygı duyan, bu konuyla ilgili gündemi takip etmek isteyen milletvekillerinin bu yaptığı davranış zaten doğru olan davranış. Çünkü vatandaş, onlara oy vermiş Meclis'e gitsin ve kendisini temsil etsin diye. Şimdi niye gitsin oradaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili de yolsuzluk ve hırsızlık olaylarıyla ilgili konuda İmamoğlu'na sahip çıkmaya kalksın. Ya oraya gitmeyen milletvekilini de böyle fişliyorlarsa bu da doğru bir şey değil. Ben şunu biliyorum. Ama söyleyemem. Niye? Çünkü bende bir kural vardır. Eğer ki iki kişi, dışarıya çıkmamak üzere bir şey konuşuyorsa bunun dışarıda konuşmak bence delikanlılığa sığan bir iş değil. O yüzden ben Cumhuriyet Halk Partili bazı milletvekilleriyle bazen konuşmam oluyor. İnanın rahatsızlar şu anda. ‘Biz niye gidiyoruz arkadaş bu davalara? Kendini aklasın, temizlensin, gelsin.' diyorlar. Bir de şunu düşünüyorlar, ‘Bizim partimizde başka suçlardan da suç almış olan bir çok kişi var. Biz bunlara gitmeyip sadece İmamoğluna gitmek de olmuyor.' diyorlar. ‘O zaman hepsine her hafta gidelim.' diyorlar. Bu diyenler CHP'liler.”“Şöyle de bir yazı yayınlamış, ‘Değerli arkadaşlar, Grup Genel Kurul toplantımız yarın (10 Mart 2026) saat 13.30'da, İstanbul'da, Silivri Dayanışma Merkezi'mizde hazırlanan çadırda saat 13.30'da gerçekleşecektir. Milletvekillerimizin bu doğrultuda Silivri'deki grup genel kuruluna katılmaları önem taşımaktadır. Bilgi ve dikkatinize.' yani çağırmışlar da oraya. Evet. Ama gitmemiş milletvekilleri.”DESTEK AÇIKLAMASI YAPMAYANLARI TABANA ŞİKAYET ETTİLER!“Ekrem İmamoğlu tutsak değil kardeşim. Yani şunu da bir öğrenin. Suç işlemiş ve bu suç ile ilgili iddialar var. Bunların aklanması lazım. Bunlarla ilgili cevap vermesi lazım. Tutuklu yargılanıyor.”“Şu paranın gözü kör olsun. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi, parayla bu kadar insana hükmedilen bir kişiyi, elinde herşey tutabilir mi? İmamoğlu'nun parası var diye bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ni esir almış. Bu çok net ortada. İnanın bu paranın gözü kör olsun. Bu Cumhuriyet Halk Partililer, yoksa bu kadar kendilerini kullandırmazlar, buna inanın. Şuan parayla teslim almadıysa, Balıkesir ve Bursa Belediyesi başkanlarına niye burada bir mobing var şuan? Soruyorum. Ya adam açıklama yapmak istemiyor belki. Niye zorluyor? Gitmek de istemiyor. Para kimdeyse düdüğü de o çalar hesabı var, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum şu anda bu.”