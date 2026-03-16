Tövbelerin kabul olduğu gece: Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gece’sinde milyonlarca kişi ibadet, dua ve tövbe ile geceyi değerlendirmek istiyor. Bu mübarek gecede hangi ibadetlerin yapılacağı ise merak ediliyor. İşte Kadir Gecesi’nde yapılması en faziletli ibadetler…

Kur’an-ı Kerim’in nüzulüyle yeryüzünün şereflendiği Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor.



Bu mübarek gecede, milyonlarca kişi ibadet, dua ve tövbe ile geceyi geçirmek istiyor.



Gönüllerin pasını silen, günahların affına vesile olan Kadir Gecesi’nde "nasıl ibadet edilmeli?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.



İşte kalpleri nurla, ruhları huzurla dolduracak Kadir Gecesi ibadetleri:



KADİR GECESİ’NDE YAPILACAK İBADETLER



Kaza namazı kılmak: Hak dostları, üzerinde namaz borcu olanların bu mübarek geceleri fırsat bilerek kaza namazı kılmalarını önemle tavsiye eder. Bir rekatın bin aya bedel olduğu bu gecede kılınan kaza namazları, manevi borçların ödenmesinde büyük bir şifadır.



Kur’an-ı Kerim okumak: Kur’an’ın yeryüzüne indiği bu gecede yapılacak en güzel iş, onu okumak ve kalbe indirmektir. En az birkaç sayfa da olsa Kur’an okuyarak gecenin nurundan istifade edilmelidir.



Tevbe ve İstiğfar: Günahların döküldüğü bu saatlerde bolca istiğfar ederek "beyaz bir sayfa" açılmalıdır.



Salat u Selam: Peygamber Efendimiz’e (SAV) gönderilen her selam, bu gece şefaat kapılarını aralar.



Zikir ve Hamd: Allah’ı (cc) çokça zikretmek ve sahip olduğumuz her nimet için şükür halinde bulunmak kalbi diriltir.



Sadaka vermek: Az da olsa sadaka vermek, belaları def eder ve bu gecenin bereketini artırır. Özellikle İslamiyet’i doğru yayan kuruluşlara destek olmak, hayrın sürekliliğini sağlar.



Seher vakti dua etmek: Gece seher vaktinde iki rekat namaz kılıp, silsile-i aliyye büyüklerini ve alimleri vesile kılarak dua etmek, duaların kabulüne en büyük vesiledir

