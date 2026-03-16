16 Mart 2026 İstanbul'da kapalı yollar: İlber Ortaylı defnedilecek

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın İstanbul Fatih’teki cenaze töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlber Ortaylı cenaze töreni nedeniyle saat 09.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.



Sürücüler için gelen açıklamada alternatif güzergahlar da açıklandı.



KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI



Buna göre sabah saat 09.00’dan program bitimine kadar şu yollar trafiğe kapalı olacak:



İtfaiye Caddesi



Büyük Karaman Caddesi



Mıhçılar Caddesi



Aslanhane Sokak



Manisalı Fırın Sokak



Taylasan Sokak



Hulusi Noyan Sokak



Nalbant Demir Sokak



Hattat Nazif Sokak



Fatih Türbesi Sokak



ALTERNATİF GÜZERGAHLAR



Kapatılan yollar yerine sürücüler için alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.

