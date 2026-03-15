Malatya’da öğretmene şiddet: Veli saldırısı sonrası hastanelik oldu

Malatya'da bir ilköğretim okulunda yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, veli olduğu belirtilen bir kişinin öğretmeni bağırarak omuzlarından ittiği ve araya koridordakilerin girdiği görülüyor. Ancak birkaç dakika sonra aynı veli, öğretmene tekrar saldırıyor.NTV'de yer alan habere göre; müdür yardımcılığı yapan 25 yıllık öğretmen, okuldaki iki öğrencinin kavgası nedeniyle çağrılan velilerden biri tarafından saldırıya uğradı.Saldırgan kadın, eşinin de desteğiyle öğretmeni tehdit edip hakaretlerde bulundu ve başına ile boynuna aldığı darbelerle öğretmen yere yığıldı. Fenalaşan öğretmen, olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.Öğretmen, olayın ardından polise giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıya ilişkin adli süreç başlatıldığı bildirildi.Olay, okullarda yaşanan şiddet sorununu bir kez daha gündeme taşıdı ve öğretmenlerin güvenliği konusunda tartışmaları artırdı.