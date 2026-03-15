Antalya'da motorun çarptığı 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Manavgat ilçesinde kaldırımda seyreden 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motorlu bisikletin çarptığı 5 yaşındaki Suriyeli çocuk başını banka çarpıp ölümden dönerken o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde korku dolu anlar...
Kaldırımda 15 yaşındaki Tunahan D.'nin kullandığı motorlu bisiklet, kuruyemişçiden çıkan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet El Hamza'ya çarptı.
BAŞINI BANKA ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk başını kaldırımda bulunan banka çarparak yaralandı.
Küçük Muhammet 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TOPLAM 86 BİN TL CEZA VERİLDİ
Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motorlu bisiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, motorlu bisikletin de aynasının takılı olmadığı belirlendi.
Motorlu bisiklet sürücüsüne sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, kaldırımda motorlu bisiklet kullanmaktan 5 bin TL, motorlu bisikletin aynasının olmamasından bin TL, motorlu bisiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 86 bin TL para cezası uygulandı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaza anı ve kazayı görüp iş yerinden çıkan annesinin panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
