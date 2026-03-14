Ankara'da Feci Kaza! Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayalara Çarptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Feci kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 14.03.2026 - 16:11 Güncelleme: 14.03.2026 - 16:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da Feci Kaza! Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayalara ÇarptıFatih Mahallesi yönünden Sincan istikametine doğru seyir halinde olan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüje çıkarak durdu.

Ankara'da Feci Kaza! Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayalara Çarptı

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı yaya ve araçtaki diğer yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ankara'da Feci Kaza! Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayalara Çarptı