Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Ülkemizi ateş çukurunun uzağında tutuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformunca Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen 10. Milli İrade İftarı'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Pazartesi günü vasıl olacağımız Kadir Gecemizi tebrik ediyor ardından erişeceğimiz Ramazan Bayramı'nın da hayırlar getirmesini temenni ediyorum.Ramazan; barışın, dayanışmanın, merhametin ayıdır. Ancak İslam coğrafyasının bu mübarek günlerde savaşlarla anılması bizleri müteessir ediyor.Gazze'de 72 bin şehit verdik. Gazze ateşkese rağmen huzura hasret kaldı. 10 Ekim'den bu yana 640 kişi şehit edildi. Annelerin okula gönderdiği çocuklar, bombaların ve kurşunların hedefi oluyor. Coğrafyamızın dört bir yanında aynı üzün verici manzara ile karşı karşıyayız.Vicdan tutulmasına uğramış bu dünyada Türkiye olarak insanlığın vicdanı olma mücadelesini veriyoruz. Filistin'den Arakan'a kadar uluslararası toplumun sırtını döndüğü yerlerde varız. Bu can bu tende olduğu sürece, zulme rıza göstermeyeceğiz baskılar karşısında sinmeyeceğiz.Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz. Bu süreçte, dün gece olduğu gibi hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir.