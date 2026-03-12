Samsunspor Rayo Vallecano'yu Konuk Ediyor! İşte Muhtemel 11'ler

Avrupa'daki temsilcilerimizden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.Rumen hakem Marian Barbu'nun yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta rakibini yenerek İspanya'daki rövanş müsabakasına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Celil, Tomasson, Holse, Ntcham, MouandilmadjiRayo Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Felipe, Espino, Gumbau, Lopez, Perez, Palazon, Garcia, De FrutosSamsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.Sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın ise iyileşmelerine rağmen kadroda yer alıp almayacaklarına teknik direktör Thorsten Fink karar verecek.Rayo Vallecano'yı ağırlayacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı Rayo Vallecano'yu ilk maçta yenerek İspanya'daki rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 20 karşılaşmayı geride bıraktı.Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.