İstanbul İçin 'Soğuk Hava' Alarmı! AKOM Saat Verdi
AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına düşeceği konusunda uyarıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM, "Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" açıklamasında bulundu.
Sıcaklıkların belli saatlerde kış değerlerine gerileyeceğinin de vurgulandığı raporda, "Gün içerisinde 12-15 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:
13 Mart Cuma: Az bulutlu ve açık
14 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Mart Pazar: Parçalı bulutlu
16 Mart Pazartesi: Sabah sisli ve puslu, parçalı ve çok bulutlu
17 Mart Salı: Parçalı ve az bulutlu
18 Mart Çarşamba: Parçalı bulutlu