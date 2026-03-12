İstanbul İçin 'Soğuk Hava' Alarmı! AKOM Saat Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.AKOM, "Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" açıklamasında bulundu.Sıcaklıkların belli saatlerde kış değerlerine gerileyeceğinin de vurgulandığı raporda, "Gün içerisinde 12-15 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.13 Mart Cuma: Az bulutlu ve açık14 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu15 Mart Pazar: Parçalı bulutlu16 Mart Pazartesi: Sabah sisli ve puslu, parçalı ve çok bulutlu17 Mart Salı: Parçalı ve az bulutlu18 Mart Çarşamba: Parçalı bulutlu