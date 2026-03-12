İstanbul'da Yağışlar Barajlara Yaradı! Doluluk Oranı...

İstanbul'da son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları yüzde 50'ye dayandı. Uzmanlar yine de vatandaşları tasarruf bilinci konusunda uyarmaya devam ediyor.

Yaz aylarının ardından İstanbul'da barajlar alarm vermeye başlamıştı. Doluluk oranı büyük bir oranda düşen barajlar son 2 ay içinde etkili olan yağışlarla birlikte dolmaya başladı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) gün gün açıkladığı verilere göre; megakenti besleyen barajların genel doluluk oranı yüzde 45,95'e kadar yükseldi.Kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların su rezervlerine olumlu yansıdığını belirten uzmanlar, tasarruf bilincinin ise sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.İstanbul'daki barajların doluluk oranları:Ömerli Barajı: yüzde 65,87Darlık Barajı: yüzde 61,98Elmalı Barajı: yüzde 86,87Terkos Barajı: yüzde 29,27Alibey Barajı: yüzde 35,94Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,88Sazlıdere Barajı: yüzde 29,38Istrancalar Barajı: yüzde 36,09Kazandere Barajı: yüzde 56,49Pabuçdere Barajı: yüzde 30,42