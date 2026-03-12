  • USD: 44,00 - 44,08
Balıkesir'de Feci Kaza! Otomobil Su Tankerine Ok Gibi Saplandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde refüje çarpıp karşı şeride savrulan otomobil su tankerine çarptı. Meydana gelen kaza sonucu otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

12.03.2026 - 11:21
Balıkesir'de Feci Kaza! Otomobil Su Tankerine Ok Gibi SaplandıKaza, Bandırma Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlker Ahmet K. (43) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, su tankerine çarptı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada otomobil hurdaya dönerken araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.