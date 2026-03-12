Altın Fiyatları Düşüşe Geçti! Gram Altın Geriledi

İran savaşı piyasaları altüst etti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar 13. gününe girerken, altın da yön arayışına devam ediyor. Savaşın ilk günleri yükseldikten sonra aniden düşen altın yine kararsız.