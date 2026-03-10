  • USD: 43,98 - 44,06
THY'den 6 Yeni Uçuş Noktası! İşte Rotaya Eklenen Yeni Şehirler

Türk Hava Yolları 2026 yılı kapsamında 6 yeni rotayı daha uçuş ağına ekleyeceğini açıkladı. Yeni uçuş destinasyonlarını THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte detaylar...

Ekleme: 10.03.2026 - 12:02 Güncelleme: 10.03.2026 - 12:04 / Editör: Fehmi Öztürk
THY'den 6 Yeni Uçuş Noktası! İşte Rotaya Eklenen Yeni ŞehirlerTürk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 2026 yılı uçuş ağı stratejisine ilişkin paylaşım yaptı. 2026 yılı portföyüne 6 yeni stratejik noktayı ekleneceği kaydedildi.

Türk Hava Yolları 2026 yılı kapsamında 6 yeni rotayı daha uçuş ağına ekleyeceğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan'ın başkenti Erivan başta olmak üzere Temeşvar (Romanya), Monrovia (Liberya), Bissau (Gine-Bissau), Çengdu (Çin), Urumçi (Çin) şehirlerine sefer başlatılacağını duyurdu.

'UNVANIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ'
Bilal Ekşi konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: '2026'da da yeni noktaları uçuş ağımıza ekliyoruz. Erivan, Ermenistan, Temeşvar, Romanya, Monrovia, Liberya, Bissau, Gine-Bissau,Çengdu, Çin, Urumçi, ÇinDünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanımızı daha da güçlendiriyoruz.'