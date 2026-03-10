THY'den 6 Yeni Uçuş Noktası! İşte Rotaya Eklenen Yeni Şehirler
Türk Hava Yolları 2026 yılı kapsamında 6 yeni rotayı daha uçuş ağına ekleyeceğini açıkladı. Yeni uçuş destinasyonlarını THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte detaylar...
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 2026 yılı uçuş ağı stratejisine ilişkin paylaşım yaptı. 2026 yılı portföyüne 6 yeni stratejik noktayı ekleneceği kaydedildi.
Türk Hava Yolları 2026 yılı kapsamında 6 yeni rotayı daha uçuş ağına ekleyeceğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan'ın başkenti Erivan başta olmak üzere Temeşvar (Romanya), Monrovia (Liberya), Bissau (Gine-Bissau), Çengdu (Çin), Urumçi (Çin) şehirlerine sefer başlatılacağını duyurdu.
'UNVANIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ'
Bilal Ekşi konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: '2026'da da yeni noktaları uçuş ağımıza ekliyoruz. Erivan, Ermenistan, Temeşvar, Romanya, Monrovia, Liberya, Bissau, Gine-Bissau,Çengdu, Çin, Urumçi, ÇinDünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanımızı daha da güçlendiriyoruz.'
