Melih Gökçek İlk Kez Açıkladı! 'Baykal Bana Adaylık Teklif Etti'

Melih Gökçek, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın YouTube kanalında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gökçek, programda yaptığı konuşmada Deniz Baykal ile ilgili ilk kez açıkladığını söylediği bir anısını paylaştı.Gökçek, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisine geçmişte önemli bir teklif yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Baykal milli insandır. Deniz Baykal beni çok severdi. 2009 yılında bana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını teklif etti. Aracısı da Mehmet Sevilgen. İlk defa söyleyeceğim. Bu zamana kadar söylemememin sebebi siyasi nezaketten dolayı. Bana en az 2 sefer 3 sefer yüzüme ‘Melih sen çok başarılı bir belediye başkanısın. Sağın solun laflarına aldırma' demiştir.”Programda yaptığı bu açıklamayla ilk kez kamuoyuyla paylaştığını vurgulayan Gökçek'in sözleri dikkat çekti.