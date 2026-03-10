Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi’nin anlamı nedir?

Ramazan ayı boyunca gönüller huzur ve ibadetle dolarken, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi de yaklaşıyor. 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde idrak edilecek. Bu gecede Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indirildiği anı hatırlayarak dualarını ve ibadetlerini artırıyor.KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve manevi değeri çok yüksek olan mübarek bir gecedir. Kadir Suresi'nde bu gecenin 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilir; bu da yapılan ibadet ve duaların sevabının kat kat fazla olduğuna işaret eder. Müslümanlar için Kadir Gecesi, günahların bağışlanması, duaların kabulü ve manevi arınma açısından büyük bir fırsat olarak görülür. Bu nedenle Ramazan ayının en kıymetli ve en faziletli gecesi kabul edilir.KADİR GECESİNDE NE OLDU?Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Allah'ın (c.c) ilk vahyi, Cebrail (a.s) aracılığıyla bu gecede indirilmiş ve 'Oku' emriyle Kur'an'ın ilk ayetleri nazil olmuştur.Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak nitelendirilmiştir.2026 KADİR GECESİ TARİHİKadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gece olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 2026 yılının Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.KADİR GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?Kadir Gecesinde yapılması gerekenler içinde namaz kılma ilk sırada gelir. Akşam, yatsı ve teravih namazıyla birlikte Kadir gecesi namazını kılmak büyük bir öneme sahiptir.Kur'an okumak, meal ve tefsirini incelemek (Kadr Suresi), dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, hayır işlerinde bulunmak ve güneş doğana kadar ibadet etmek çok faziletlidir.Kadir Gecesi, hayır işlerinde bulunmak, sadaka vermek ve yardımlaşmak için özel bir fırsattır. Müminler, bu geceyi iyilik ve yardımlaşma amacıyla kullanarak sevdiklerine, komşularına veya ihtiyaç sahiplerine yardım edebildiği gibi dünyanın birçok bölgesinde yokluk ve yoksullukla mücadele eden din kardeşlerine de ulaştırabilir.Zühri (r.a) rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur. 'Her kim üç kere, Lâ ilâhe illallâhul hâlimul kerîm subhânallâhi rabbissemâvâtisseb-i ve rabbil arşil azîm' 'Halim ve Kerim olan Allah'tandır başka hiç bir ilah yoktur. Yedi kat göklerin ve büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim derse Kadir gecesine kavuşan kimse gibi olur.' Ramazan'ın 27. gecesi elimize tesbihimizi alıp üç kere bu duamızı edersek inşallah Kadir gecesinin sevabına mazhar oluruz.