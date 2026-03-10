Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. Bu özel günü ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar Kadir Gecesi ibadetlerini araştırıyor. Kadir Gecesi, af dileme, dua etme, ibadet etme ve manevi olarak arınma açısından önemli bir gecedir. Bu geceyi ibadetle geçirmek, Allah'ın rahmetine ulaşmak için büyük bir fırsattır. Peki Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur, kılınacak namazlar neler?Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.- Kur'ân-ı Kerîm okumak- Tevbe istiğfar etmek- Salat u selam getirmek- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak- Allah'ı çokça zikretmek- Sadaka vermekRamazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.- Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.Buna göre; Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilmiştir.Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).Bu gece için özel bir dua vardır. Bu dua, Hazreti Aişe'nin rivayet ettiği şekilde şöyle okunabilir:Dua:'Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî.'Anlamı: 'Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, o halde beni affet.'Bu dua, Kadir Gecesi'nde yapılan en yaygın dualardan biridir. Bu dua, gece boyunca tekrarlanabilir.Kadir Gecesi'nde, özellikle İhlas Suresi ve Fatiha Suresi çok kıymetli kabul edilir. İhlas Suresi'nin 3'lü, 7'li, 11'li veya 21'li gibi rakamlarla okunması önerilir. Bu sureler, Allah'a yakınlaşmayı sağlayan önemli surelerdir.İhlas Suresi (112. Sure):'De ki: O Allah, bir tektir. Allah Samed'dir. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir.'Fatiha Suresi (1. Sure):'Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.'Kadir Gecesi'ni değerlendirmek için Allah'ı zikretmek çok önemlidir. 'Subhanallah', 'Elhamdülillah', 'Allahu Ekber' gibi kelimelerle sürekli zikir yapılabilir. Bu zikirlerin de sayılı bir şekilde yapılması önerilir, örneğin 33 defa 'Subhanallah', 33 defa 'Elhamdülillah' ve 34 defa 'Allahu Ekber' denebilir.Peygamber Efendimiz'e (S.A.V.) salavat getirmek de çok sevaplı bir eylemdir. Kadir Gecesi'nde sık sık salavat okumak, Allah katında büyük bir mertebe kazandırır.Salavat-ı Şerife:'Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.'Anlamı: 'Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine salat eyle.'Kur'an'da yer alan Rabbena (Ey Rabbimiz) duaları da Kadir Gecesi'nde okunması faydalı dualardandır. Bu dualar, hem bireysel hem de toplumsal dualardır ve Allah'tan af ve mağfiret dilemek için çok etkilidir.Rabbena Duaları:'Rabbena la tuzîkûlûbena ba'de izh hadeytânâ ve hablena min ledünke rahmaten inneke ente'l-vehab.' (A'raf, 7: 23)Anlamı: 'Ey Rabbimiz! Kalbimizi hidayetle sabit kıl, bize katından rahmet ver. Şüphesiz ki Sen çok veren ve ihsan eden Sensin.'Ayetel Kürsi, Kadir Gecesi'nde okunan en önemli ayetlerden biridir. Bu ayet, Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü anlatan bir ayettir ve sıkça okunmalıdır.Ayetel Kürsi (Bakara, 2:255):'Allah! O'ndan başka ilah yoktur, diri ve her şeyin üzerine hüküm süren O'dur. O'nu ne bir uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerde ve yerlerde olanların hepsi O'na aittir. O'nun izni olmadan, katında şefaat edecek kimdir? O, geçmişi ve geleceği bilir; onlar ise, O'nun dilediği kadarını bilirler. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kapsamaktadır. Onları korumak O'na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür.'Kadir Gecesi, tüm müminler için fırsatla dolu bir gecedir. Bu geceyi dua, zikir, salavat ve Kur'an okumakla değerlendirmek büyük sevap getirir.