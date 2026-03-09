AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulundu! “Özgür Özel’in politikayla ilgili konuşmaması lazım”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:ÖZGÜR ÖZEL YİNE SAÇMALADI!“Burada iki türlü bakalım. Birincisi Biden döneminde ‘Muhalefete destek vereceğiz ve Türkiye'deki hükümeti düşüreceğiz.' diyen ABD başkanıyla ilgili bu güne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir eleştiride bulunduğunu veya bu konuyla ilgili bir itirazını duyduk mu? Duymadık. Şimdi öncelikli olarak bunu bir köşeye koyalım. Bugün Sayın Özgür Özel'in dış politikayla alakalı öngörülerinin ne kadar gerçekçi olup olmadığına bakmamız için ise Suriye ile ilgili olarak hatırlayın, ‘Esad ile görüşme yapın. Acil görüşme yapın.' dediler. Adam, ertesi gün kaçtı ülkesinden. Özgür Özel'in, bu ülkeye gelen Suriye'li kardeşlerimizle alakalı, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde birçok bu konuda ciddi eleştiriler, ciddi saldırılar oldu. Ama Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki vizyonunun ne kadar önemli olduğunu bugün de görüyoruz. Özellikle Suriye'de hem ilişkiler noktasında hem de biliyorsunuz oradaki YPG ile alakalı olarak, orada onların yer almaması ile alakalı olan noktalardaki yaptığı atılımlar sonucunda hakikaten çok doğru yaptığı da ortaya çıktı. Özgür Özel'in politikayla ilgili olarak konuşmaması lazım. Niye? Biliyorsunuz gidiyor Avrupa'ya, oradaki temsilcilerle görüşmek istiyor. Bazıları görüşmüyor, kapıda bekletiyor. Yani böyle türde sıkıntılar çeken bir kişi. Bu noktalar da bence yorum yapmasın diye düşünüyorum.”CHP'Lİ BAŞKANDAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE KÜFÜR!'Anormal mi geldi size? Özgür Özel'in mesajlarını gördük, belediye başkanına, Keçiören Belediye başkanını. Ee şimdi belediye başkanına, genel başkanları böyle küfür ediyorsa, alttakilerin de bu kadar küfretmesi çok daha normal değil. Balık baştan kokar. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi düşünsenize bu küfür ettiği için bu kişiye hiçbir ceza verilmeyecek. Hiçbir uyarı da yapılmayacak.”“Burada, Meclis üyesine karşı yapılan bu tabir çok ağır. Herkesin kaldırabileceği cinsten değil. Burada hakikaten sağduyulu davranmış yine. Ve daha sonrasında dışarı çıkmışlar. Allah kimseyi böyle ağır kelimelerle karşı karşıya getirmesin. O andaki psikolojiler çok daha farklı olabilir. Ve buna çok daha farklı tepkiler verilebilir. Tabii ki bunu kimin alevlediği, kimin başta başlattığı, ateşlediği çok önemli. Hakikaten maalesef tabii bir belediye başkanının bu türde konuşması, son derece ayıp ve kınanacak bir durumdur.”