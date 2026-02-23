AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu! “Ne zamandan beri bir çocuğun Kur’an-ı Kerim öğrenmesi suç oldu?”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:BUCA BELEDİYESİ ŞAŞIRTMADI!ŞANTİYEYE ÇÖP YIĞDILAR!'Üçüncü dünya ülkelerinde dahi göremeyeceğimiz görüntüleri, maalesef artık İzmir'de görmeye başladık. Kemal Kılıçdaroğlu, bize 'Türkiye'deki bütün belediyecilik, İzmir belediyeciliği gibi olacak.' demişti. Evet gerçekten Türkiye'yi bu hale getirdiler. Hakikaten İzmir'de, İzmir belediyesi başta olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, tüm belediyeler gerçekten bir rezalete imza atıyorlar. Bir kepazeliğe imza atıyorlar. İzmir'de yaşayanlara sesleniyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ideolojik olarak oy verenler, Allah aşkına şunu hak ediyor musunuz? Sizin bunca yıldır, bunca yüksek desteğinize rağmen, size verilen hizmet bu mu olmalıdır? Yani hakikaten İzmirlilere çok üzülüyorum. Bu pisliğin, bu rezarletin, bu çamurun, bu çukurun, bu pisliğin içerisinde bir hayat sürmeye çalışıyorlar. Allah yardımcılara olsun. Kimse evlatlarını böyle yerlerde zannediyorum ki gezdirmek, dolaştırmak, aynı havayı teneffüs ettirmek istemez. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüyoruz ki belediyecilik anlayışı bu.'KARŞIYAKA'DA MAAŞ ALAMAYAN İŞÇİLER İSYAN ETTİ!'Benim telefonlarım gerçekten hiç durmuyor. Karşıyaka Belediyesi'ndeki işçi kardeşlerim, düzenli olarak beni arıyorlar. Onlara Ankara'dan selam gönderiyorum. Hakikaten bir işçinin yedi aydır ödeme alamaması büyük bir sıkıntı. Allah yardımcıları olsun. Şimdi bunlar, Türkiye'deki emeklilerle ilgili olan noktada bize akıl vermeye kalkıyorlar.''Gönül ister ki çok çok daha fazla miktarlarda ücretler ödenebilsin. Ama kendi işçilerinin maaşını ödeyemeyenler, geleceğin Türkiye'sinde iktidar olmaya aday olanlar, bunlar bu ülkede iktidar olmaya kalkmış olsalar, buradaki gördüğünüz manzaralar bütün devlet dairelerine, bütün öğretmenlere, her yere, sirayet eder ve kimse maaşına alamaz noktaya gelir. Karşıyaka Belediyesi, sizin belediyeniz. Yıllardır siz yönetiyorsunuz, yedi aydır maaş ödeyemiyorsunuz. Yazıklar olsun CHP'ye diyoruz.'CHP'Lİ ÖZÇAĞDAŞ, 4-6 YAŞ KUR'AN KURSLARINI HEDEF ALDI!'Ne zamandan beri Kur'an-ı Kerim'i, bir çocuğun öğrenmesi suç oldu? Ben böyle bir şey anlamıyorum. İnsan, Kur'an-ı Kerim'i 80 yaşından sonra öğrenmeyecek. Geçen gün Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Yıldırım, 'Bir çocuk tabii ki bu yaşta öğrenecek.' diyor. Kendisine katılıyorum bu noktada. Evet, bir çocuk 4-5 yaşında, 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, sizi niye rahatsız ediyor? Nedir yani seni rahatsız eden? Sizin İBB'nin kreş adı altında yaptığınız yerlerdeki, rezillikleri gördük. Hangi kepazelikleri yaptığınızı gördük? Hangi eğitmenleri oraya gönderdiğinizi gördük. Allah muhafaza gece kapıyı açsak, korkutabilecek nitelikteki, o kıyafetteki eğitimcilerinizi gördük. Ya Allah aşkına. Bu görüntüleri biz gördük. Şimdi biz bu görüntüleri, yapanları, bu tür bir eğitim sistemini Türkiye'ye getirmeye çalışanlar, bugün Kur'an kurslarından duyduğu rahatsızlığı söylüyorlar.'