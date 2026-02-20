Mustafa Çiftçi: Kahramanmaraş, depremin ardından büyük ölçüde toparlandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Yeni Evim, İlk İftarım' programları kapsamında basın toplantısı gerçekleştirdi.Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği toplantıda, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.Asrın felaketinden bu yana şehrin geçirdiği değişime değinen Çiftçi, "Bugün Türkiye, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak, dünyanın en büyük 'afet sonrası iyileştirme operasyonunu' ve 'toplu konut seferberliğini' gerçekleştirmiştir." dedi.Çiftçi sözlerine, "Mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk cumasını, bu aziz şehirde eda ediyor olmanın huzurunu ve bahtiyarlığını yaşıyorum. Cenab-ı Hak, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri makbul eylesin; birlik ve kardeşliğimizi daim kılsın. Bugün, bizleri bağrına basan güzel memleket, edeler diyarı Kahramanmaraş'tayız." ifadeleriyle başladı.Çiftçi'nin sözlerinden öne çıkan satır başları şunlar:İstiklal Madalyası'nı topyekûn hak etmiş bu şehir; cesaretin, dirayetin ve vatan sevdasının abideleşmiş halidir.Bu topraklar kahramanlığı kadar; ilim, irfan ve fikir mirasıyla da milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahiptir.Sütçü İmam'ın imanla tutuşturduğu kıvılcım, 7 Güzel Adam'ın kalemle inşa ettiği fikir iklimi, Mahzuni Şerif'in Anadolu'nun sızısını dile getiren yüreği... Hepsi bu şehrin ruhunu yoğuran büyük değerlerdir.Bu nedenle Kahramanmaraş; hem direnişi hem medeniyeti birlikte taşıyan, hem kılıcı hem kalemi aynı onurla kuşanmış bir şehirdir. Bu aziz şehir, üç yıl önce tarihimizin en büyük imtihanlarından biriyle yüzleşti.6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 'Asrın Felaketi' olarak tarihe geçen depremler, hayatları, hatıraları ve umutları enkaz altında bıraktı.Kahramanmaraş merkezli bu büyük sarsıntı, 11 ilimizi doğrudan etkisi altına aldı. On binlerce canımızı toprağa verdik.Sadece Kahramanmaraş'ta 12 bin 772 kardeşimizi kaybettik. Milyonlarca vatandaşımız yuvasından oldu.Kahramanmaraş, asrın felaketinin merkezi oldu. Ama aynı zamanda 'asrın dayanışmasının' da sembol şehri hâline geldi.Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli ve kararlı liderliğinde; devletimiz felaketin ilk anından itibaren bütün imkanlarıyla sahaya indi, tek bir vatandaşını dahi sahipsiz bırakmadı. Sadece deprem bölgesine görevlendirilen ya da gönüllü giden kardeşlerimiz değil; bir millet, topyekûn kardeşlik nöbetindeydi.Ben de depremden hemen sonra Afşin’e görevlendirilmiştim. O zor günleri siz kardeşlerimle birlikte yaşadım. Aynı acıyı paylaştık ve aynı dualara "Amin" dedik.Afşin’de, bu aziz milletin nasıl kenetlendiğini, nasıl kardeş olduğunu gördüm. Afşin’i de ziyaret edeceğim.Bugün Türkiye, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak, dünyanın en büyük 'afet sonrası iyileştirme operasyonunu' ve 'toplu konut seferberliğini' gerçekleştirmiştir.Devletimiz, felaketin ilk anından itibaren Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir seferberlik başlatmıştır.Barınma ve konut çalışmaları kapsamında; il ve ilçe merkezlerinde 52 bin 575 konut, kırsalda 15 bin 615 köy evi, toplamda 68 bin 190 konutun kurası çekilmiş, ayrıca 5 bin 766 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmek üzere belirlenmiştir.Nakdi destekler ve sosyal yardımlar kapsamında; 49 bin 609 haneye toplam 6 milyar 140 milyon lira kira yardımı yapılmıştır.252 bin 555 haneye 10 bin liralık destek ödemesi, 93 bin 611 haneye taşınma yardımı, Yakınlarını kaybeden ailelere yapılan ödemeler ve diğer desteklerle birlikte geniş kapsamlı nakdi yardım sağlanmıştır.Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak amacıyla 9 bin 868 haneye ESEN Kart dağıtılmış ve düzenli ödemeler yapılmıştır.Bütün bu çalışmalar için yıkım, enkaz kaldırma, barınma, sosyal destekler ve acil ihtiyaçlar dahil Kahramanmaraş'a 19 milyar lirayı aşan kamu kaynağı aktarılmıştır.Bugüne kadar Türkiye Genelinde; Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) Kura Uygulaması ile bugüne kadar düzenlenen 10 büyük kura töreninde; toplam 367 bin 995 konut, kırsalda 65 bin 672 köy evi, 21 bin 690 iş yeri, yani toplamda 455 bin 357 bağımsız bölüm, hak sahibi kardeşlerimize teslim edilmiştir.Sahada gördüğümüz tablo son derece umut verici. Büyük depremden sonra gördüğüm ürkütmüştü, şimdiki tabloda ise şehrimiz büyük ölçüde toparlandı.Bu milletin mayasında iman vardır. Bu devletin temelinde adalet vardır. Bu toprakların ruhunda kardeşlik vardır; birlik ve beraberlik vardır.Bu duygu ve düşüncelerle; modern Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.