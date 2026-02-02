Osmaniye Merkezli DEAŞ Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Tutuklandı
3 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışan emniyet güçleri, Osmaniye'de de başarılı bir operasyona daha imza attı.
3 İLDE EŞ ZAMANLI DEAŞ OPERASYONU
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik harekete geçti.
Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliye yönelik Osmaniye merkezli Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildi.
3 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 30, 39 ve 38 yaşlarındaki B.A., T.M. ve A.E. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada cep telefonu gibi çok sayıda dijital materyale el konuldu.
ÇIKARILDIKLARI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDILAR
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
