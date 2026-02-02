  • USD: 43,34 - 43,42
Kütahya'da Deprem! AFAD duyurdu

Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD saat 10.12'de olan depremin verilerini açıkladı.

Ekleme: 2.02.2026 - 11:49 Güncelleme: 2.02.2026 - 11:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Kütahya'da Deprem! AFAD duyurduKütahya’nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KÜTAHYA GENELİNDE HİSSEDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 10.12’de kaydedildi. Yerin yaklaşık 12,5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Deprem, başta Simav olmak üzere Kütahya genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.