İstanbul'da Trafik Yoğunluğu! Yoğunluk Yüzde 70'i Geçti
İstanbul'da okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.
Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da yeni haftada trafik yoğunluğu başladı.
Yola çıkan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, toplu taşımada da yoğunluk olduğu görüdü.
OKULA GİDENLER, İŞE YETİŞMEYE ÇALIŞANLAR
Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden sürücüler yollara çıktı.
Yağışın da etkisiyle Okmeydanı'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
Kozyatağı D-100 Karayolu ve Yenibosna D-100 Karayolu'nda da trafik etkili oldu.
YOĞUNLUK YÜZDE 70'İ GEÇTİ
İBB trafik uygulamasına göre saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.
