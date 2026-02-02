İstanbul'da Trafik Yoğunluğu! Yoğunluk Yüzde 70'i Geçti

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da yeni haftada trafik yoğunluğu başladı.Yola çıkan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, toplu taşımada da yoğunluk olduğu görüdü.Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden sürücüler yollara çıktı.Yağışın da etkisiyle Okmeydanı'nda trafik yoğunluğu yaşandı.Kozyatağı D-100 Karayolu ve Yenibosna D-100 Karayolu'nda da trafik etkili oldu.İBB trafik uygulamasına göre saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.