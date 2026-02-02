İş İçin Gittiği Müdürün Telefonunu Çaldı!
Sultangazi'de iş başvurusu için beyaz eşya mağazasına gelen şüpheli, çalışanların müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek mağaza müdürünün cep telefonunu çaldı. Olayın ardından şüpheli Muhammet A. polise teslim olurken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de iş başvurusu için beyaz eşya mağazasına gelen Muhammet A., başka bir çalışanın kendisine verdiği formları doldurmaya başladı.
Bu sırada çalışanların mağazaya gelen müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Muhammet A., mağaza müdürünün cep telefonunu çalıp iş yerinden uzaklaştı.
OLAYDAN SONRA POLİSE TESLİM OLDU
Olayın ardından şüpheli Muhammet A., Esentepe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.
Çalınan telefonun ise mağaza müdürüne geri verildiği öğrenildi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Öte yandan hırsızlık anı, mağazanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, şüpheli Muhammet A.'nın mağaza müdürünün masada duran cep telefonunu çaldığı ve kapüşonuyla başını gizleyerek kaçtığı anlar yer aldı.
