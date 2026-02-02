İş İçin Gittiği Müdürün Telefonunu Çaldı!

İstanbul Sultangazi'de iş başvurusu için beyaz eşya mağazasına gelen Muhammet A., başka bir çalışanın kendisine verdiği formları doldurmaya başladı.Bu sırada çalışanların mağazaya gelen müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Muhammet A., mağaza müdürünün cep telefonunu çalıp iş yerinden uzaklaştı.Olayın ardından şüpheli Muhammet A., Esentepe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.Çalınan telefonun ise mağaza müdürüne geri verildiği öğrenildi.Öte yandan hırsızlık anı, mağazanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde, şüpheli Muhammet A.'nın mağaza müdürünün masada duran cep telefonunu çaldığı ve kapüşonuyla başını gizleyerek kaçtığı anlar yer aldı.