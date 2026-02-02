Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli! İşte İptal Edilen Seferler

Güney Marmara’da etkisini artıran olumsuz hava şartları ulaşımı da vurdu. Bölgedeki şiddetli rüzgar ve deniz koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını aksattı.Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.GESTAŞ diğer seferlerin mevcut planlama doğrultusunda gerçekleştirileceğini duyurdu.Peki, hangi seferler iptal edildi?Olumsuz hava şartları sebebiyle yarın yapılmayacağı açıklanan seferler şunlardır:Kabatepe - Gökçeada Hattı:Kabatepe'den saat 09.00Gökçeada'dan saat 07.00Geyikli - Bozcaada Hattı:Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00İptallerin dışında kalan ve planlanan saatlerde gerçekleştirilecek seferler ise şu şekilde açıklandı:Kabatepe - Gökçeada Hattı:Kabatepe kalkış: 13.00, 17.00, 21.00Gökçeada kalkış: 11.00, 15.00, 19.00Geyikli - Bozcaada Hattı:Geyikli kalkış: 08.00, 19.00Bozcaada kalkış: 07.00, 18.00