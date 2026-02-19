Altın Düşüşe Geçti! Gram Altının Yeni Fiyatı Belli Oldu

Altın piyasasındaki hareketlilik 19 Şubat Perşembe gününde de devam ediyor. Gözler Fed'in faiz patikasına yön verebilecek ABD enflasyon verilerine çevrilirken, vatandaşlar da altın fiyatlarını araştırmaya başladı.

İnişli çıkışlı grafik izleyen altın bugünü yine düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Şubat 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.996,11₺Gram Altın Satış: 6.997,04₺Çeyrek Altın Alış: 11.846,00₺Çeyrek Altın Satış: 12.011,00₺Yarım Altın Alış: 23.693,00₺Yarım Altın Satış: 24.009,00₺Tam Altın Alış: 46.545,25₺Tam Altın Satış: 47.514,98₺Ata Altın Alış: 47.999,79₺Ata Altın Satış: 49.264,00₺22 Ayar Bilezik Alış: 6.621,82₺22 Ayar Bilezik Satış: 6.694,78₺