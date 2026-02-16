AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:CHP'Lİ VEKİLLERİN KÜRSÜ İŞGALİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!“Efendim öncelikle olarak şunu söylemem lazım. Ben bugüne kadar defalarca kürsüde konuşma yapmış bir kişiyim. Bugüne kadar ailemden tutun da şahsımla ilgili küfüre varacak kadar ağır hakaretlerin edildiği birçok süreç yaşadık. Ben yaşadığım bu süreçlerin hiçbir tanesinde ne fiziksel, ne de aynı hakaret babında olacak şekilde kimseye bir cevap vermedim. Sadece siyasi olarak yaptıkları yanlışlıkları anlattım ve bunun üstünden her zaman bir dil kullandım. Yani aslında şiddetin, kavganın olduğu bir ortamın oluşması için, CHP defalarca kez bunu denemişken, ben hiçbir zaman bununla alakalı bir hamlede bulunmadım. Ancak burada başka türlü bir durumla karşı karşıyaydık. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş olan cumhurbaşkanı ve hakikaten çok yüksek bir oyla seçilmiş olan bir iktidar var. Bu iktidarın seçilmiş cumhurbaşkanının atadığı bir bakana, ‘Meclis kürsüsünden yemin ettirmeyiz.' demek, aslında Türkiye'de demokrasiyle alakalı noktada ‘Biz buna engel oluruz. Anayasa'ya uymayız, bir eşkıyalık düzeni getiririz ve istediğimizi yaparız.' şeklinde bir konuşmaya ve harekete neden olur. O zaman devlette nizam kalmaz. Yani siz böyle bir şeye, bununla ilgili müsaade edemezsiniz.”“Şahsımla ilgili, ailemle ilgili defalarca kez hakaretler ettiler. Bir kere dahi, ağzımdan onlara karşı yanlış bir kelime çıkmamıştır. Ancak bu sefer ki olay çok farklıydı. Yani bütün AK Parti iradesine oy veren, AK Parti'nin bu ülkeyi yöneteceğini inanan insanlara bir hakaret vardı. Ve bu hakaret noktasında da artık dur dediğimiz, dur yapma, yeter artık dediğimiz her noktada malesef iyice azıtarak, iyice ortamı kızıştırarak, malesef böyle bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Hakikaten bizim bunu kabul edebilmemiz mümkün değil. Bu tek başına benim yaptığım bir mücadele de değil. Diğer AK Partili milletvekili arkadaşlarımın da orada her birinin en az benim kadar bir mücadelesi vardır. Bu noktada, bu görüntülerin olmasını arzu etmiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi,Türkiye anayasasına ve demokrasisine saygı duyacak ve buna göre hareket etmelidir diye düşünüyorum.”AK PARTİLİ ÜYE, GÜRLEK'İ TEBRİK ETTİ ORTALIK KARIŞTI!“Meclis üyemiz Sayın Gizem Akyüz Duman hanımefendiyi de tebrik ediyorum. Sağ olsun kardeşimiz gerekenleri söylemiş. Ama bir belediye meclisinde dahi bunu hazmedemeyip saldırı pozisyonuna geçiyorlar. Ve meclisi bu noktada kapatmak zorunda kalıyor belediye başkanı. Yani anlayacağınız üzere şu, CHP'nin demokrasiye olan düşmanlığı sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değil, belediyelerde de bu düşmanlıkları devam etmekte. CHP ziyniyeti budur. Ya ondansınızdır, ondan değilseniz, zulüm ederler, kavga ederler, hakaret ederler, saldırmaya kalkarlar. Burada Gizem Akyüz Duman kardeşime, hakikaten Ankara'dan sevgiler, saygılar, hürmetlerimi gönderiyorum.”