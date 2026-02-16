  • USD: 43,64 - 43,72
Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük! Mahsur Kalan İşçiler Var

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 4 işçinin göçük altında mahsur kaldığı bildirildi. Zonguldak Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, yaptığı açıklamada, göçük altındaki bir kişiyle iletişime geçtiklerini belirterek, "Ben ümit ediyorum ki hepsini sağ salim çıkartacağız" dedi.

Ekleme: 16.02.2026 - 15:40 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:20 / Editör: Fehmi Öztürk
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında 4 işçi mahsur kaldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

'1 KİŞİYE ULAŞTIK'

Zonguldak Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, yaptığı açıklamada '1 kişiye ulaştık. Ben ümit ediyorum ki hepsini sağ salim çıkartacağız' dedi.

'BİR İŞÇİDEN SES ALINDI'

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise 'Göçükteki bir işçiden ses alındı' dedi.

BİRİ YARALI KURTARILDI

Öte yandan, madende göçükte kalan işçilerden birinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.