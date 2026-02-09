AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu! “Depremde bile vurgun yaptılar”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:ASRIN FELAKETİNDE 3 YIL GERİDE KALDI!“Sadece biz değil, özellikle Ahmet Büyükgümüş başkanımız, teşkilat başkanımız bu noktada hakikaten tüm milletvekillerimiz, bu bölgede görevlendirildi. Ve bölgedeki vatandaşlarımızın sorunlarını zaten her an bu sorunlarla ve sıkıntılarla ilgili durumlarla düzenli olarak ilgileniliyor ve rapor ediliyor ancak yıl dönüm olması münasebetiyle de bütün milletvekillerinin çıkartma yaptığı ve burada vatandaşlarının sorunlarının dinlendiği bir süreç yaşadık. Hakikaten bu çok önemli bir çalışma, çünkü o bölgede her milletvekilimiz ayrı ayrı raporlamalarla bölgenin hangi ihtiyaçları var? Acaba bugün hangi eksikliklerimiz var? Nelerin tamamlanması gerekiyor ya da neler yapılmış? Bunları da görebilme imkanına sahip oluyor. Cenab-ı Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.”“Ev ziyaretine gittiğimizde hakikaten ailelerini kaybeden, bir aileden üç kişi, dört kişi, beş kişi, bütün aileyi kaybeden, o acıları maalesef hala yaşayan, orada bir çok vatandaşımız var. Hakikaten bu noktada şunu söylemek istiyorum. Ülkece, hep birlikte bir yürek olduk ve o bölgelerimiz elhamdülillah bugün ayağa kalktı. Ben geçen gün Polatlı'da, hemen Maraş'tan geldikten sonra Polatlı'ya gittim. Ankara'da bir kahvede vatandaşlarımızla bir araya geldim. Orada şunu söyledim. Maraş'ta yapılan 455 bin konutun aslında mimarları, bugün bizi izleyen şu anda ki değerli vatandaşlarımız. Niye? Çünkü onlardan toplanan vergiler, onlardan alınan paralarla, hep birlikte Türkiye olarak orayı inşa ettik. Bu işin önderliğini, saygı değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Evet başımızda bir Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, bugün buralar bu kadar hızlı yapılabilir miydi? Bu noktada hakikaten şüphem var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın çelik gibi iradesi, orayı düzenli olarak denetlemesi ve Sayın Murat Kurum'un da çalışkanlığıyla birleşince hakikaten bölge tekrar ayağa kalktı. Bunlar hakikaten çok önemli şeyler.”DEPREM BÖLGESİ YATIRIMLARI ÖZEL'İ PANİKLETTİ!“Senin ağzından çıkanı bütün millet gördü iki gündür. Bir belediye başkanına karşı attığın mesajlar ortada, kendi belediye başkanına. Senin gerçekten, Özgür Özel ağzından çıkanı kulağın çok iyi duyuyormuş. Çıkanları gördük. Bir belediye başkanının ne karakteri kaldı ne ailesi kaldı. Her şeyi yazdınız. Bu senin kendi belediye başkanındı. Yani ‘Ağzından çıkanı kulağın duymadı' diyorsan dön aynaya bak. Sayın cumhurbaşkanımıza bu konuda laf edecek son insansın. Sayın cumhurbaşkanımız o bölgedeki insanların acılarını paylaştı. Oradaki hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için elinden geleni yaptı. Sen ne yaptın? ‘Halı yıkama makinesi gönderdim' diye kalkıp, faaliyet anlattın. Hatırlar mısınız, Ekrem İmamoğlu ne diyordu? İnsanlara ‘650 bin konut yapacağız diyorlar. Bütün Türkiye'nin bütçesini toplasalar böyle bir şey yapmaları imkansız.' diyordu. Şimdi, bugün 455 bin konutu testim ettik. Esas utanması olmayan, ağzından çıkanı kulakları duymayan, kendi belediye başkanlarına dahi ettikleri küfürün farkında olmayan, CHP'nin genel başkanıdır.”MANSUR YAVAŞ: 3 YIL SONRA TEKRAR GELDİK“İstanbul'da götürme işleri ile ilgileniyorlardı, Ankara'da konser vurgunları, tabut vurgunları, işte ceset torbası vurgunları... Bunu da burada söyleyeyim, değerli vatandaşlarımız deprem oldu. Depremden 70 gün sonra teslim alınmak üzere bizim o günkü ceset torbası miktarlarına, birim fiyatında aldığımızda, 1 milyon 250 bin adet ceset torbasına tekabül eden bir para ödendi. ‘Ceset torbaları nerede?' diyoruz, yok. Paralar nerede? O da yok. Peki hiç vicdanınız sızlamadı mı Mansur Yavaş? Depremden 70 gün sonra, kim cenazesini kaldırdı? Herkes cenazesini 10 gün içerisinde cenazelerini defnetti. Ya 70 gün sonra depremden, ceset torbalarını alıp kime teslim ettiniz? 1 milyon, 250 bin adet ceset torbası nerede?. Bunu acil alım ile yaptınız. Sormak isterim. Depremde bile vurgun yaptılar. Bakın, buna inanın. Milletin acısı üstünden bu vurgun yapan zihniyet, bugün bizim yaptığımız konutları eleştirmek noktasında tek kelime dahi konuşmasın.”“Vurgun dediğiniz zaman, götürme dediğiniz zaman, CHP. Tabuttan götüren. Ya 400 tabutla taşınıyordu Ankara, 45 bin tabut almışlar. Hep de Mezarlık İşleri'nde. Çöp torbası vurgunu orada, ceset torbası vurgunu orada, kefen orada. 140 milyon tane bardak aldılar, bardaklar kayıp. Bu adamlar deprem bölgesine niye gidecekler. Bu adamlar vurgun derdinde. Evet. Görüyoruz hep birlikte yaşıyoruz. Ankara'da 2.2 milyar TL'ye bağlı olan iki tane kazığın, Sayın Mansur Yavaş bir an önce hesabını ödemek, vermek zorundadır. Vatandaş soruyor, buraya harcanan paralar nereye gitti?”CHP'Lİ BELEDİYE, GENÇ BÜFECİDEN HARAÇ ALDI!“Şimdi Özgür Özel'e bu konuyu sorsanız baklava kutusundaki gibi ‘125 saat görüntü izledim. Bu görüntülerde çok ciddi komplolar kuruluyor.' diye başlayacak anlatmaya. Bu kaçıncı Allah aşkına? Otoparkta götürüyorsunuz, baklava kutusunda götürüyorsunuz, çantalarda götürüyorsunuz, para kulelerinde götürüyorsunuz. Rüşvetler, villalardan götürüyorsunuz, dairelerden götürüyorsunuz. Şimdi de gelmişsin burada bir büfeci kardeşime dahi çökmeye çalışıyorsunuz. CHP demek, bu demek. Rüşvet demek, yolsuzluk demek, skandallar demek. Bir yenisini daha gördük. Bence hemen buradaki görevli olan başkan yardımcısını parti meclisinden alıp, hemen acilen genel başkan yardımcısı yapmaları gerektiği yönünde de bir düşüncem var. Çünkü CHP'de ne kadar götürürseniz, o kadar da iyi makama geliyorsunuz.”