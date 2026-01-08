Yarın okul var mı? (9 Ocak Cuma) Valiliklerden kar tatili kararı: Bu illerde eğitime ara verildi

Kar yağışı nedeniyle bazı illerin tamamında, bazı illerin ise sadece belirli ilçelerinde okullar tatil edildi. Valilikler, don ve buzlanma riskine dikkat çekerek karar alındığını duyurdu. Peki, 9 Ocak Cuma günü için kar tatili açıklaması yapıldı mı? 9 Ocak Cuma günü tatil olacak mı? Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği valilik duyurularında. İşte detaylar.TUNCELİ'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİTunceli Valiliği, artması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtilerek, 'Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 09 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır' denildi.MUŞ'TA EĞİTİME BİR GÜN ARAMuş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: '9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır'DARICA'DA 5 OKULDA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİKocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi.5 OKUL ZARAR GÖRDÜEdinilen bilgilere göre, fırtına sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çatı bölümlerinde zarar oluştuğu tespit edilen okullarda, öğrenci ve personelin can güvenliği göz önünde bulundurularak tatil kararı alındı.9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okullar şu şekilde açıklandı:'Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mehmet Akif Ortaokulu.' Eğitim-öğretimin, yapılacak çalışmaların ardından güvenli hale gelmesiyle yeniden başlayacağı bildirildi.VAN'DA 1 İLÇE TATİLVan'ın Çatak ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle 5 Ocak Pazartesi günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.HAKKARİHakkari'de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde 9 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı.VALİLİKTEN AÇIKLAMAHakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte, önceki günlerde etkili olan kar yağışının oluşturabileceği çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi; vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür: Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil olmak üzere) 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür' denildi.MALATYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİMalatya'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Vali Yavuz açıklamasında, '9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir' ifadelerine yer verdi.ELAZIĞElazığ'da 9 Ocak 2026 Cuma günü beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.VALİLİKTEN AÇIKLAMAElazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada: 'Değerli Elazığ'lı hemşehrilerimiz; 09 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.' ifadelerini kullandı.BİNGÖLBingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.BUZLANMA VE ULAŞIM ZORLUĞU AÇIKLAMASIKarlıova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla eğitime 9 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, 'İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 09.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır' denildi.