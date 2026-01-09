İstanbul'da 'erken tatil' müjdesi! Pazartesi ve salı okullar...

Yeni haftaya girilirken İstanbul için yapılan kar uyarıları öğrenci ve velilerin gündemine oturdu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde hava koşullarının hafta sonundan itibaren sertleşeceği belirtildi.Karne haftası öncesine denk gelen bu uyarılar, pazartesi ve salı günleri için okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi.AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, pazar günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur bekleniyor.Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışının etkili olacağı, yağışla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ifade ediliyor.Öte yandan sosyal medyada da kar tatili beklentisi dikkat çekiyor. Hava Forum adlı X hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbullu öğrenciler bu hafta sonu tatiline ek olarak muhtemelen pazartesi ve/veya salı bir de kar tatili alacak gibi duruyor. Hoş olmaz mı hafta sonu ile birleşen bir kar tatili?” ifadelerine yer verildi.12-13 Ocak için okulların durumu netleşince, haberimize eklenecektir.