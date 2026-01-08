  • USD: 42,97 - 43,05
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen korkunç olayda yeni bir gelişme yaşandı. 41 yaşındaki Sümeyye Khaled Abira ve ablası 44 yaşındaki Süheyla Özdaş’ı silahla katleden 59 yaşındaki M.B., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Ekleme: 8.01.2026 - 01:15 Güncelleme: 8.01.2026 - 01:58 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Mardin’deki çifte cinayette yeni gelişme: Katil zanlısı kıskıvrak yakalandı!Olay, 4 Ocak'ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira ile kız kardeşi Süheyla Özdaş'ı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, ülkelerinde toprağa verildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi.

Cinayet şüphelisinin, Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahla yaşadığı M.B. olduğu belirlendi.

M.B., ilçede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.