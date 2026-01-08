Fuhuş operasyonunda tutuklanan kadından ilginç talep! Lütfen en güzel halimle paylaşın

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibi ve basın mensupları arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Gözaltına alınan kadın, "Lütfen en güzel halimle paylaşın" dedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan işyeri sahibi basın mensuplarına, 'Lütfen en güzel halimle paylaşın' dedi.Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren masaj salonu sahibi N.D. gözaltına alındı.'LÜTFEN EN GÜZEL HALİMLE PAYLAŞIN'Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan N.D. basın mensuplarına, 'Lütfen en güzel halimle paylaşın' dedi.N.D. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.