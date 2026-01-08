Deniz ulaşımını fırtına vurdu! İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına, deniz ulaşımını da vurdu. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle bazı İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili olmaya başladı. Fırtına, vatandaşların işe gitmek için yollara döküldüğü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.İstanbul'u etkisi altına alan lodos deniz ulaşımını da vurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti dolayısıyla bazı İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa (Saat 09.05)Yenikapı-Yalova (Saat 09.45)Yalova-Yenikapı (Saat 09.45)Yenikapı-Yalova (Saat 11.45)Yalova-Yenikapı (Saat 11.45)Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy (Saat 12.30)Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri (Saat 09.25)Kabataş-Adalar Hattı Seferleri (Saat 09.00)