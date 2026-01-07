Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor! Kartlı ya da IBAN'lı dönem başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ile mücadelede altın satışlarına yeni kurallar getiriyor. Altın alım-satımlarında uygulanacak kurallarla takip daha sağlıklı hale gelecek. Sistemle birlikte hem kayıt dışı işlemlerin önlenmesi hem de sahte altınla mücadele hedefleniyor.
Altın satışına yeni düzenleme yapıldı. Altın ticaretinde nakit dönemi tarihe karışıyor ve tüm işlemler dijital/izlenebilir bir yapıya taşınıyor.
Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getiriliyor.
Nisan 2026'da Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) sistemi devreye girecek.
KMTS ile altın üretimden satışa kadar tüm süreç kayıt altına alınacak.
Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi ile tüm altınlar "bandrollü" şekilde satışa sunulacak.
KUYUMCULARDA NAKİT DÖNEMİ BİTTİ, KREDİ KARTI VE IBANLA SATIŞ YAPILACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından yapılacak uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyumcular, nakit kabul ederek altın satışı yapamayacak. Ödemeler yalnızca kredi kartı ve IBAN ile gerçekleştirilecek.
SAHTE ALTINA ÖNLEM
Darphane tarafından her altın için bandrol verilecek. Böylece altının kaynağı, üreticisi ve geçmişi takip edilebilecek. Böylece sahte altınla mücadele de hedefleniyor.
KIYMETLİ MADEN TAKİP SİSTEMİ’NİN AMACI NEDİR?
Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS)'nin ana amacı, kayıt dışı kıymetli maden üretiminin önüne geçmek, güvenilir ve bilgilerinin doğruluğu kanıtlanmış kıymetli madenlerin piyasada dolaşımını sağlamak ve bu sayede hem rafinerilerin hem de nihai kullanıcının haklarını korumaktır.