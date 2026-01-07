Kuyumcularda nakit satış dönemi sona eriyor! Kartlı ya da IBAN'lı dönem başlıyor

Altın satışına yeni düzenleme yapıldı. Altın ticaretinde nakit dönemi tarihe karışıyor ve tüm işlemler dijital/izlenebilir bir yapıya taşınıyor.Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getiriliyor.Nisan 2026'da Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) sistemi devreye girecek.KMTS ile altın üretimden satışa kadar tüm süreç kayıt altına alınacak.Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi ile tüm altınlar "bandrollü" şekilde satışa sunulacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından yapılacak uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyumcular, nakit kabul ederek altın satışı yapamayacak. Ödemeler yalnızca kredi kartı ve IBAN ile gerçekleştirilecek.Darphane tarafından her altın için bandrol verilecek. Böylece altının kaynağı, üreticisi ve geçmişi takip edilebilecek. Böylece sahte altınla mücadele de hedefleniyor.Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS)'nin ana amacı, kayıt dışı kıymetli maden üretiminin önüne geçmek, güvenilir ve bilgilerinin doğruluğu kanıtlanmış kıymetli madenlerin piyasada dolaşımını sağlamak ve bu sayede hem rafinerilerin hem de nihai kullanıcının haklarını korumaktır.