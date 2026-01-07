Çalışanları yakından ilgilendiriyor! BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi

Çalışanların her ay brüt maaşının en az yüzde 3'ü oranında kesilen ve emeklilik sırasında ek kazanç sağlayacak olan Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) devlet katkısı yeniden belirlendi.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20'ye düşürülecek.Karar yayımı itibari ile geçerli olacak ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.