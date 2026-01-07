Çalışanları yakından ilgilendiriyor! BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
Milyonlarca çalışan için emeklilikte ek kazanç sağlayacak olan Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) devlet katkısı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla BES devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü.
Çalışanların her ay brüt maaşının en az yüzde 3'ü oranında kesilen ve emeklilik sırasında ek kazanç sağlayacak olan Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) devlet katkısı yeniden belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20'ye düşürülecek.
Karar yayımı itibari ile geçerli olacak ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.