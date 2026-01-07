  • USD: 42,97 - 43,04
Altında fren! Gram altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcılarının kâr satışlarına gitmesi altın fiyatlarında düşüş yaşatıyor.

Ekleme: 7.01.2026 - 09:18 Güncelleme: 7.01.2026 - 09:21
2025 yılını rekorlarla tamamlayan altın fiyatları 2026 yılına da rekorlarla başlamıştı. Yıla hızlı başlamasında ABD'nin Venezuela operasyonu etkili oldu.

Bugüne de kâr satışlarıyla başladı. Gram altın yüzde 0,60'ın üzerinde değer kaybediyor.

Gram altın 6,177 TL

Çeyrek altın 10,301 TL

Yarım altın 20,602 TL

Cumhuriyet altını 42,083 TL

ONS altın 4,468 dolar