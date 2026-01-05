Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Burs ve kredi miktarları artırıldı...

Milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren burs ve öğrenim kredilerinde yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK burs ve kredilerine yüzde 33 oranında zam yapıldığını açıkladı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yeni rakamlar tek tek duyuruldu. Peki yeni burs ve kredi miktarı ne kadar oldu? Burs zammı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Uzun süredir üniversite öğrencilerinin gündeminde olan burs ve kredi artışıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik yeni burs ve kredi miktarını açıkladı.YENİ MİKTARLAR AÇIKLANDIÜniversite öğrencilerinin uzun süredir merakla beklediği burs ve kredi artışıyla ilgili kritik açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik destek paketleri kapsamında burs ve öğrenim kredilerinde önemli bir artışa gidildiğini açıkladı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİCumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan düzenlemeyi net ifadelerle kamuoyuna duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırıyoruz.'LİSANS ÖĞRENCİLERİLisans öğrencileri için burs ve kredi miktarı 4 bin liraya yükseltildi.YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİYüksek lisans öğrencileri için 8 bin liraya artırıldı.DOKTORA ÖĞRENCİLERİDoktora öğrencileri için 12 bin liraya yükseltildi.