Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da FETÖ evine baskın! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda, tamamı ByLock kullanıcısı olan 4 şüpheli yakalandı. Emniyet güçleri hücre evindeki dijital verilere el koyarken, zanlıların sorgu işlemleri sürüyor.

Ekleme: 5.01.2026 - 10:02 Güncelleme: 5.01.2026 - 10:04 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul’da FETÖ evine baskın! Çok sayıda kişi gözaltına alındıİstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerince 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde saklanan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan FETÖ üyelerinin, örgütün kriptolu yazışma programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.