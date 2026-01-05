İstanbul’da FETÖ evine baskın! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda, tamamı ByLock kullanıcısı olan 4 şüpheli yakalandı. Emniyet güçleri hücre evindeki dijital verilere el koyarken, zanlıların sorgu işlemleri sürüyor.
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerince 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde saklanan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan FETÖ üyelerinin, örgütün kriptolu yazışma programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.