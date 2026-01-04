Bakan Uraloğlu Duyurdu! 2026'da Hazır...

Türkiye'nün ürettiği en hızlı trenden ilk görüntüler...Demir yollarındaki millileşme çalışmaları kapsamında atılan adımda, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip olacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti hakkında önemli açıklamalar yaptı.Bakan Uraloğlu, ilk üretilen trende sona yaklaştıklarını belirterek “2026 içerisinde ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız.” ifadelerini kullandı.Trenin iç donatısında sona yaklaştıklarını ve ince işlerini yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu,“Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz toplam 577 yolcu kapasiteli olacak.” şeklinde konuştu.Bakan Uraloğlu ayrıca, seti oluşturan araçların; yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını söyledi.Bakan Uraloğlu, trende yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık.İlk setin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştıklarını belirten Abdulkadir Uraloğlu, son olarak şu sözleri sarf etti:Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere toplam 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda YHT hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız.