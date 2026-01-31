Altın Fiyatlarında Çok Sert Düşüş! Gram Altın Resmen Çakıldı
Geçtiğimiz günlerde rekor seviyeleri gören altın fiyatları dünden bu yana resmen çakıldı.
8 bin TL seviyesini aşan altında şok dalgalanmalar yaşanıyor. Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte gram altın saatler içinde rekor kayıp yaşadı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.786,60
Gram Altın Satış: 6.788,96
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.714,00
Çeyrek Altın Satış: 12.115,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 23.429,00
Yarım Altın Satış: 24.230,00
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 47.694,76
Tam Altın Satış: 48.753,94
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.568,44
22 Ayar Bilezik Satış: 6.996,81
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.786,60
Gram Altın Satış: 6.788,96
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.714,00
Çeyrek Altın Satış: 12.115,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 23.429,00
Yarım Altın Satış: 24.230,00
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 47.694,76
Tam Altın Satış: 48.753,94
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.568,44
22 Ayar Bilezik Satış: 6.996,81