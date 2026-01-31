  • USD: 43,34 - 43,42
Altın Fiyatlarında Çok Sert Düşüş! Gram Altın Resmen Çakıldı

Geçtiğimiz günlerde rekor seviyeleri gören altın fiyatları dünden bu yana resmen çakıldı.

31.01.2026
Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte gram altın saatler içinde rekor kayıp yaşadı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Ocak 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.786,60
Gram Altın Satış: 6.788,96

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 11.714,00
Çeyrek Altın Satış: 12.115,00

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 23.429,00
Yarım Altın Satış: 24.230,00

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 47.694,76
Tam Altın Satış: 48.753,94

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.568,44
22 Ayar Bilezik Satış: 6.996,81