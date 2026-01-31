Altın Fiyatlarında Çok Sert Düşüş! Gram Altın Resmen Çakıldı

8 bin TL seviyesini aşan altında şok dalgalanmalar yaşanıyor. Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte gram altın saatler içinde rekor kayıp yaşadı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Ocak 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.786,60Gram Altın Satış: 6.788,96Çeyrek Altın Alış: 11.714,00Çeyrek Altın Satış: 12.115,00Yarım Altın Alış: 23.429,00Yarım Altın Satış: 24.230,00Tam Altın Alış: 47.694,76Tam Altın Satış: 48.753,9422 Ayar Bilezik Alış: 6.568,4422 Ayar Bilezik Satış: 6.996,81