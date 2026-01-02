  • USD: 42,88 - 42,96
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da üst geçitten kar topu atan çocuklar darbedildi

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişinin üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp yerde tekmelediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Ekleme: 2.01.2026 - 23:58 Güncelleme: 3.01.2026 - 00:03 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Diyarbakır'da üst geçitten kar topu atan çocuklar darbedildiDiyarbakır'da Şanlıurfa kara yolu üzerindeki üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuk darbedildi.

Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp ardından tekmelediği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Diyarbakır'da üst geçitten kar topu atan çocuklar darbedildi

GÖZALTINA ALINDI

Çocukları yumruklayıp yerde tekmeleyerek darbeden şüpheli, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.