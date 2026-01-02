Diyarbakır'da üst geçitten kar topu atan çocuklar darbedildi
Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişinin üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp yerde tekmelediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Diyarbakır'da Şanlıurfa kara yolu üzerindeki üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuk darbedildi.
Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp ardından tekmelediği görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
GÖZALTINA ALINDI
Çocukları yumruklayıp yerde tekmeleyerek darbeden şüpheli, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp ardından tekmelediği görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
GÖZALTINA ALINDI
Çocukları yumruklayıp yerde tekmeleyerek darbeden şüpheli, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.