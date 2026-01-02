Devlet Bahçeli'den Beyaz Ana Haber'e özel açıklamalar... 'İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalmalarında yarar var.'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Beyaz Ana Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, özellikle terörle mücadele sürecine dikkat çekerek, İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalınmasının önemine vurgu yaptı.Bahçeli, 27 Şubat'ta yapılan açıklamanın kritik olduğuna işaret etti. Bahçeli, “İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalmalarında yarar var. PKK içindekilerin yaptığı aykırı açıklamalar İmralı'ya saygısızlık.” İfadelerini kullandı.Dış politikaya da değinen Bahçeli, İsrail ve ABD'nin tutumunu eleştirdi. Bahçeli, özellikle üçlü ittifakların yanlış olduğuna dikkat çekti. Devlet Bahçeli, “İsrail'in ittifak konusunu Salı gününe bırakalım. Böyle üçlü ittifaklar çok yanlış” dedi.Alınan kararların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.Bahçeli, konuşmasının son bölümünde usta sanatçı Ferdi Tayfur'u da andı. Tayfur'un adının yaşatılmasına yönelik çalışmaların önemli bir adım olduğunu belirten Bahçeli, bu kapsamda çocuklara müzik eğitimi verilmesini de değerli bulduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların yakından takip edildiğini ifade etti.