Devlet Bahçeli'den Beyaz Ana Haber'e özel açıklamalar... 'İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalmalarında yarar var.'
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beyaz Ana Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, özellikle terörle mücadele sürecine dikkat çekerek, İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalınmasının önemine vurgu yaptı.
İmralı Vurgusu ve PKK'ya Tepki
Bahçeli, 27 Şubat'ta yapılan açıklamanın kritik olduğuna işaret etti. Bahçeli, “İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalmalarında yarar var. PKK içindekilerin yaptığı aykırı açıklamalar İmralı'ya saygısızlık.” İfadelerini kullandı.
ABD ve İsrail Eleştirisi: “İkili Davranıyorlar”
Dış politikaya da değinen Bahçeli, İsrail ve ABD'nin tutumunu eleştirdi. Bahçeli, özellikle üçlü ittifakların yanlış olduğuna dikkat çekti. Devlet Bahçeli, “İsrail'in ittifak konusunu Salı gününe bırakalım. Böyle üçlü ittifaklar çok yanlış” dedi.
Alınan kararların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.
Ferdi Tayfur'u Andı
Bahçeli, konuşmasının son bölümünde usta sanatçı Ferdi Tayfur'u da andı. Tayfur'un adının yaşatılmasına yönelik çalışmaların önemli bir adım olduğunu belirten Bahçeli, bu kapsamda çocuklara müzik eğitimi verilmesini de değerli bulduğunu söyledi. Yapılan çalışmaların yakından takip edildiğini ifade etti.