Deniz ulaşımına hava engeli BUDO'nun 8 seferi iptal edildi!

Kar yağışı ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını aksatıyor. Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Ekleme: 3.01.2026 - 09:10 Güncelleme: 3.01.2026 - 09:11 / Editör: Fehmi Öztürk
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.