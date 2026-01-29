Tuana İyigör Kimdir? 'Akrep' Kod Adlı Tuana İyigör Neden Gözaltına Alındı? Tuana İyigör Ve Fatih Keleş İle İlişkisi Nedir?

İstanbul'da devam eden uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan isimlerden biri olan Tuana İyigör, son günlerde gündemdeki yerini aldı. İyigör'ün, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile sevgili oldukları iddiaları, kamuoyunda geniş yankı buldu.Tuana İyigör, son dönemde adını sıkça duyduğumuz bir isim olarak öne çıkmaktadır. İyigör'ün, “Akrep” kod adıyla anıldığı ve bu kod adıyla birlikte bazı suçlamalarla ilişkilendirildiği belirtilmektedir. Gözaltına alınmasının ardından, İyigör'ün hayatı ve geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinme çabaları hız kazandı.Son iddialar arasında, Tuana İyigör'ün lüks harcamalar yaptığı ve bu harcamaların, Fatih Keleş ile bağlantılı olduğu öne sürülmektedir. İyigör'ün, Keleş ile olan ilişkisi, gözaltı sürecinde daha fazla dikkat çekmiştir.İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile Tuana İyigör arasında bir ilişki olduğu iddiaları, gözaltı sürecinin ardından gündeme gelmiştir. İkili arasında geçmişte bir romantik ilişki olduğu ve bu ilişkinin, uyuşturucu operasyonuyla bağlantılı olduğu iddiaları araştırılmaktadır. Bu bağlamda, İyigör'ün, Keleş ile birlikte bazı lüks partilere katıldığı ve bu süreçte dikkat çeken harcamalar yaptığı iddia edilmektedir.Öte yandan, daha önceki bir soruşturmada tutuklanan Ayşe Sağlam isimli şüphelinin de Fatih Keleş ile benzer partilere katıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, Keleş'in çevresindeki ilişkilerin daha geniş bir ağ oluşturduğunu göstermektedir.Tuana İyigör'ün gözaltına alınması, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alınmış olup, İyigör'ün durumu ise özellikle medya tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Gözaltı sürecinin nasıl gelişeceği ve İyigör'ün durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için kamuoyu dikkatle izlemektedir.Bu süreçte, Tuana İyigör ve Fatih Keleş'in ilişkisi, sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda İstanbul'daki spor camiası ve uyuşturucu ile mücadele açısından da önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır.