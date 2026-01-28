Yılın İlk Milli Güvenlik Kurulu Toplanıyor! Masada Önemli Konular Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleştirilecek.Toplantıda ana gündem başlığı Suriye olacak.MGK toplantısında Şam yönetimi ile SDG arasında 18 Ocak'ta imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması çerçevesinde sahadaki son durumun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.Türkiye sınırına yakın bölgelerde alınacak ilave tedbirler ile Şam yönetiminin talebi halinde sağlanacak destek görüşülecek.MGK toplantısında bölgesel konu başlıkları da ele alınacak.Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Türkiye'den çekilmesinin ardından son gelişmeler ve sahadaki çalışmalara ilişkin raporlar masaya yatırılacak.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki hak ve menfaatlerinin korunması adına yürütülen faaliyetlerin de incelenmesi bekleniyor.Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının artırılması adına yürütülen Eurofighter Typhoon ve F-16 savaş uçaklarının tedarik durumunda gelinen son durum da masada olacak.Gazze'nin yeniden inşasına dönük çabalar ve diplomatik temaslar da toplantıda değerlendirilecek.İran'da yaşanan rejim karşıtı protestoların ardından Washington ile Tahran arasında yükselen gerilim de ele alınacak.RUSYA-UKRAYNA SAVAŞIYılın ilk MGK'sında ele alınması öngörülen konu başlıkları arasında Ukrayna-Rusya Savaşı da var.Kritik toplantıda barışın sağlanmasına yönelik atılacak diplomatik adımların görüşülmesi bekleniyor.