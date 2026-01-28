  • USD: 43,32 - 43,39
Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları değerli metallere ilgili arttırdı.

Ekleme: 28.01.2026 - 09:08 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:11 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Rekora Doymuyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Trump'ın yaptığı yeni açıklama ile altın yine fırladı. Günü rekorla açan altının ons fiyatı 5 bin 200 doları geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ocak 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.314,45 TL
Gram Altın Satış: 7.315,72 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.286,00 TL
Çeyrek Altın Satış: 12.409,00 TL

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 24.572,00 TL
Yarım Altın Satış: 24.817,00 TL

ONS ALTIN

Ons altın alış: 5.235,67
Ons altın satış: 5.236,37

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.768,76
22 Ayar Bilezik Satış: 6.814,68