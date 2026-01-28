Altın Rekora Doymuyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları değerli metallere ilgili arttırdı.
Trump'ın yaptığı yeni açıklama ile altın yine fırladı. Günü rekorla açan altının ons fiyatı 5 bin 200 doları geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.314,45 TL
Gram Altın Satış: 7.315,72 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.286,00 TL
Çeyrek Altın Satış: 12.409,00 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 24.572,00 TL
Yarım Altın Satış: 24.817,00 TL
ONS ALTIN
Ons altın alış: 5.235,67
Ons altın satış: 5.236,37
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.768,76
22 Ayar Bilezik Satış: 6.814,68
