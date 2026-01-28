Altın Rekora Doymuyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları değerli metallere ilgili arttırdı.

Trump'ın yaptığı yeni açıklama ile altın yine fırladı. Günü rekorla açan altının ons fiyatı 5 bin 200 doları geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ocak 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 7.314,45 TLGram Altın Satış: 7.315,72 TLÇeyrek Altın Alış: 12.286,00 TLÇeyrek Altın Satış: 12.409,00 TLYarım Altın Alış: 24.572,00 TLYarım Altın Satış: 24.817,00 TLOns altın alış: 5.235,67Ons altın satış: 5.236,3722 Ayar Bilezik Alış: 6.768,7622 Ayar Bilezik Satış: 6.814,68