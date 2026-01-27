Malatya'da Uygulanan Fermuar Sistemi Beğeni Topladı!
Malatya'da acil vakaya giden ambulansa sürücülerin fermuar sistemiyle yol vermesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Turgut Temelli Alt Geçidi'nde, sürücülerden alkışlanacak bir hareket geldi.
Acil vakaya giden ambulansın siren sesini duyan sürücüler, trafikte fermuar sistemi oluşturarak ambulansa yol verdi.
ARAÇLAR GEÇİŞİ BEKLEDİ
Araçların ambulansın geçişini beklediği o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
