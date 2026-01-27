Altında Tarihi Rekor! Gram Altın Zirveyi Gördü
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün kâr satışlarıyla rekor seviyelerden gerilemişti. Bugün de sınırlı yükselişlerle işlem görüyor. Gram altının 7 bin TL üstündeki yükselişi sürüyor.
Geçen hafta uçuşa gelen altın yeni haftada da rekor kırmaya devam ediyor. 7 bin TL sınırını aşan altın tırmanışını sürdürüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.072,63₺
Gram Altın Satış: 7.073,46₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.826,00₺
Çeyrek Altın Satış: 11.946,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 23.653,00₺
Yarım Altın Satış: 23.891,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 46.591,10₺
Tam Altın Satış: 47.504,06₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.620,31₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.662,81₺
