Altında Tarihi Rekor! Gram Altın Zirveyi Gördü

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün kâr satışlarıyla rekor seviyelerden gerilemişti. Bugün de sınırlı yükselişlerle işlem görüyor. Gram altının 7 bin TL üstündeki yükselişi sürüyor.

Ekleme: 27.01.2026 - 09:33 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:37 / Editör: Fehmi Öztürk
GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.072,63₺
Gram Altın Satış: 7.073,46₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 11.826,00₺
Çeyrek Altın Satış: 11.946,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 23.653,00₺
Yarım Altın Satış: 23.891,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 46.591,10₺
Tam Altın Satış: 47.504,06₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.620,31₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.662,81₺