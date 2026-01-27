Altında Tarihi Rekor! Gram Altın Zirveyi Gördü

Geçen hafta uçuşa gelen altın yeni haftada da rekor kırmaya devam ediyor. 7 bin TL sınırını aşan altın tırmanışını sürdürüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Ocak 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 7.072,63₺Gram Altın Satış: 7.073,46₺Çeyrek Altın Alış: 11.826,00₺Çeyrek Altın Satış: 11.946,00₺Yarım Altın Alış: 23.653,00₺Yarım Altın Satış: 23.891,00₺Tam Altın Alış: 46.591,10₺Tam Altın Satış: 47.504,06₺22 Ayar Bilezik Alış: 6.620,31₺22 Ayar Bilezik Satış: 6.662,81₺